Пушилин: Армия России уже на подступах к Славянску

Российские войска продолжают продвижение на северных рубежах Донецкой Народной Республики. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил хорошие новости с фронта. Однако расслабляться рано — это не значит, что вопрос будет решён уже завтра.

«Да и до самого Славянска остались уже считанные километры. Это не значит, что уже там совсем завтра будет решён вопрос», — сказал ТАСС Пушилин.

Основная проблема — труднопроходимая и сильно пересечённая местность на подступах к городу. Она серьёзно осложняет наступление.