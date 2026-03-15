15 марта, 13:47

Пушилин: Армия России уже на подступах к Славянску

Денис Пушилин. Обложка © Telegram / Денис Пушилин

Российские войска продолжают продвижение на северных рубежах Донецкой Народной Республики. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил хорошие новости с фронта. Однако расслабляться рано — это не значит, что вопрос будет решён уже завтра.

«Да и до самого Славянска остались уже считанные километры. Это не значит, что уже там совсем завтра будет решён вопрос», — сказал ТАСС Пушилин.

Основная проблема — труднопроходимая и сильно пересечённая местность на подступах к городу. Она серьёзно осложняет наступление.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что посетил Славянск, Краматорск и Дружковку — три основных города Донбасса, остающихся под контролём Украины, и вновь устроил показательные съёмки на улице.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
