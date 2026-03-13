Новости СВО. ВС РФ охватывают Славянск с трёх сторон, ВСУ бегут под Сопычью, Зеленский оскорбил крымчан, Румыния помогает Киеву, 13 марта Оглавление Курская область: ВСУ подтягивают резервы Донецкая Народная Республика: битва за Славянск Карта СВО на 13 марта 2026 года Украинские дроны будут производить в Румынии Зеленский о Крыме: 1,5 миллиона ненужных людей Российские войска ведут бои в Сумской области, ВС РФ готовят наступление на Славянск и Краматорск, Румыния начнёт производить БПЛА для Украины — дайджест Life.ru. 12 марта, 21:07 Армия России сжигает резервы ВСУ в Сумской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область: ВСУ подтягивают резервы

Группировка «Север» ведёт бои за сумское село Сопычь. Оно находится на границе с Курской областью. Киев перебросил сюда штурмовиков и расчёты БПЛА из 104-й бригады Территориальной обороны. По свежим силам противника отработали российские артиллеристы и дроноводы.

ВС РФ продолжают наступление в Сумской области. Продвижения есть в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах.

За сутки наши войска лишили украинские вооружённые формирования бронеавтомобиля HMMWV, гаубиц Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика», станций РЭБ, пикапов, грузовиков, квадроциклов. Уничтожено свыше 110 человек, есть пленные.

Донецкая Народная Республика: битва за Славянск

Армия России развивает наступление в сторону Славянска и Краматорска. Идут бои за Красный Лиман и Святогорск. Военный корреспондент Павел Кукушкин отмечает, что взятие Святогорска позволит перерезать трассы из Изюма. По этой дороге идёт снабжение Славянско-Краматорской группировки противника.

Западнее Северска войска наступают к Рай-Александровке. Авторы канала «Дневник десантника» считают, что после перехода этого населённого пункта под контроль России ВС РФ окажутся на оперативном просторе до Николаевки. За этим городом уже Славянск.

Подразделения войск беспилотных систем «геранями» уничтожили пункт временной дислокации операторов БПЛА и склад с дронами. Видео © Telegram / Минобороны России

Продолжается сражение за Константиновку. Российская армия ведёт бои внутри города.

— В зоне действия группировки «Юг» завершаем полуохват Константиновки. Сильно помогли удары наших ВКС ФАБами с УМПК по двум дамбам северо-восточнее и северо-западнее города, результаты которых сильно усложнили логистику ВСУ, — рассказал Павел Кукушкин.

Украинские дроны будут производить в Румынии

Владимир Зеленский посетил Румынию. Здесь он встретился с президентом Никушором Даном. Киев и Бухарест подписали договор о стратегическом партнёрстве.

— Мы обсудили наше военное сотрудничество, и один из подписанных документов говорит о совместном производстве беспилотников в Румынии, — заявил румынский президент.

Кроме военного сотрудничества, стороны обсудили положение румын на Украине. Стоит сказать, что по переписи населения 2001 года их было 151 тысяча человек, сейчас цифра явно ниже.

— Я получил гарантии о продолжении работы школ на румынском языке и обо всех других правах румынского меньшинства в соответствии с правами меньшинств, установленными международными документами, — отметил Никушор Дан.

Численность русских и русскоязычных на Украине в несколько раз больше, чем румын, но русский язык фактически запрещён. За прослушивание российской музыки на Украине можно нарваться на штраф.

Зеленский о Крыме: 1,5 миллиона ненужных людей

Продолжая свою линию ненависти ко всему русскому, Владимир Зеленский высказался о тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Российской Федерацией.

— Я знал много людей, у нас было много разговоров. Ситуация после оккупации Крыма так их всех изменила, что для меня они не партнёры, не друзья, даже не человеческие существа, — заявил он в интервью Politico.

В 2014 году во время референдума о статусе Крыма и Севастополя 1 495 043 жителя полуострова поддержали возвращение в Россию. По логике Зеленского, всё это нелюди. При этом главарь киевского режима декларирует в качестве одной из целей выход Украины к границам 1991 года. Можно не сомневаться в том, что этим «влажным мечтам» Зеленского уже никогда не сбыться.

Авторы Даниил Черных