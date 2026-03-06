Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 15:19

Зеленский заявил, что побывал в Славянске, Краматорске и Дружковке

Обложка © Telegram/Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram/Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский заявил, что посетил Славянск, Краматорск и Дружковку —три основных города, которые ещё остаются под контролем Украины в Донбассе. Он снова устроил показательные съёмки на улице.

Депутат Рады допустил, что Зеленский может быть идиотом
Депутат Рады допустил, что Зеленский может быть идиотом

Тем временем Зеленский решил «воевать на два фронта» и заявил, что США обратились к Киеву с просьбой помочь в противодействии иранским беспилотникам Shahed на Ближнем Востоке. Он отметил, что уже дал соответствующие поручения профильным структурам.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar