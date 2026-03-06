Зеленский заявил, что побывал в Славянске, Краматорске и Дружковке
Обложка © Telegram/Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский заявил, что посетил Славянск, Краматорск и Дружковку —три основных города, которые ещё остаются под контролем Украины в Донбассе. Он снова устроил показательные съёмки на улице.
Тем временем Зеленский решил «воевать на два фронта» и заявил, что США обратились к Киеву с просьбой помочь в противодействии иранским беспилотникам Shahed на Ближнем Востоке. Он отметил, что уже дал соответствующие поручения профильным структурам.
