«Лучший оператор» HIMARS на Украине сгорел вместе со своей РСЗО от удара ВС РФ

В Харьковской области при ударе по установке HIMARS ликвидирован оператор этой системы Евгений Кот, которого украинские СМИ называли лучшим в своём деле. Об этом сообщил Telegram-канал «Шёпот фронта».

«Ликвидирован Евгений Кот, ресторатор, которого пропаганда Украины преподносила как лучшего оператора HIMARS», — сказано в публикации.

Украинский военнослужащий погиб 14 марта во время уничтожения американской реактивной системы залпового огня. По информации украинских изданий, он добровольно вступил в ряды ВСУ в феврале 2022 года, до этого занимался ресторанным бизнесом в Хмельницком.

