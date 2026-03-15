15 марта, 05:36

«Лучший оператор» HIMARS на Украине сгорел вместе со своей РСЗО от удара ВС РФ

Евгений Кот. Обложка © Букви

В Харьковской области при ударе по установке HIMARS ликвидирован оператор этой системы Евгений Кот, которого украинские СМИ называли лучшим в своём деле. Об этом сообщил Telegram-канал «Шёпот фронта».

«Ликвидирован Евгений Кот, ресторатор, которого пропаганда Украины преподносила как лучшего оператора HIMARS», — сказано в публикации.

Украинский военнослужащий погиб 14 марта во время уничтожения американской реактивной системы залпового огня. По информации украинских изданий, он добровольно вступил в ряды ВСУ в феврале 2022 года, до этого занимался ресторанным бизнесом в Хмельницком.

Минобороны отчиталось об уничтожении установок HIMARS и MLRS в зоне СВО
Ранее Life.ru рассказывал, что жители Харьковской области продолжают оказывать содействие российским спецслужбам. Один из подпольщиков сумел стать для украинских военных «серым фоном» — он научился быть настолько незаметным, что бойцы ВСУ перестали обращать на него внимание. Это позволило ему получать доступ к деталям всех переговоров и передавать данные в Россию.

Владимир Озеров
