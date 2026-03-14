Жители Харьковской области активно помогают российским спецслужбам. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, передаёт ТАСС.

«Бывший военнослужащий ССО (Сил специальных операций. — Прим. Life.ru) Украины Д. Янгол признаёт, что многие жители Харьковской области не только придерживаются пророссийских взглядов, но и активно сотрудничают с нашими спецслужбами», — рассказал собеседник агентства.

В качестве примера он привёл историю одного из местных жителей, который стал для украинских военных «серым фоном». Мужчина научился быть настолько незаметным, что спецназовцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) перестали обращать на него внимание. Это позволяло ему узнавать подробности всех переговоров и передавать информацию российским спецслужбам.

Ранее на Украине предложили запретить сотрудникам ТЦК силой задерживать граждан. По мнению депутата от «Слуги народа» Сергея Гривко, мобилизация должна проходить исключительно путём личного вручения или почтовой отправки повесток. А если гражданин отказывается являться в ТЦК или в принципе забирать извещение, сотрудники ведомства могут обратиться в полицию для дальнейшего задержания.