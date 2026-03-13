Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 10:40

На Украине захотели прекратить насильственную мобилизацию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

На Украине могут запретить сотрудникам Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) силой задерживать граждан. Соответствующий законопроект на рассмотрение Верховной рады внёс депутат от «Слуги народа» Сергей Гривко.

По мнению нардепа, мобилизация должна проходить исключительно путём личного вручения или почтовой отправки повесток. А если гражданин отказывается являться в ТЦК или в принципе забирать извещение, сотрудники ведомства могут обратиться в полицию для дальнейшего задержания.

Цыгане с палками напали на патруль ТЦК в Закарпатье
Цыгане с палками напали на патруль ТЦК в Закарпатье

Стычки жителей Незалежной с ТЦК происходят на постоянной основе. Недавно в Днепропетровске мужчина при проверке документов ударил ножом сотрудников территориального центра комплектования. Чтобы задержать нападавшего, один из военнослужащих был вынужден произвести несколько выстрелов в воздух.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar