На Украине захотели прекратить насильственную мобилизацию

На Украине могут запретить сотрудникам Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) силой задерживать граждан. Соответствующий законопроект на рассмотрение Верховной рады внёс депутат от «Слуги народа» Сергей Гривко.

По мнению нардепа, мобилизация должна проходить исключительно путём личного вручения или почтовой отправки повесток. А если гражданин отказывается являться в ТЦК или в принципе забирать извещение, сотрудники ведомства могут обратиться в полицию для дальнейшего задержания.

Стычки жителей Незалежной с ТЦК происходят на постоянной основе. Недавно в Днепропетровске мужчина при проверке документов ударил ножом сотрудников территориального центра комплектования. Чтобы задержать нападавшего, один из военнослужащих был вынужден произвести несколько выстрелов в воздух.