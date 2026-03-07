В Днепропетровске мужчина при проверке документов ударил ножом сотрудников ТЦК
В Днепропетровске местный житель оказал вооружённое сопротивление представителям территориального центра комплектования (ТЦК), проводившим рейдовые мероприятия по мобилизации. Как сообщили в областной полиции, инцидент произошёл во время оповещения граждан.
«Во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанёс ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Пострадавшие сотрудники были оперативно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Чтобы задержать нападавшего, один из военнослужащих был вынужден произвести несколько выстрелов в воздух. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее Венгрия вызвала посла Украины из-за принудительной мобилизации этнических венгров. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети. Он также сообщил, что венгерской стороне стало известно о ещё двух случаях насильной мобилизации закарпатских венгров со стороны сотрудников ТЦК.
