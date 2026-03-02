Владимир Путин
2 марта, 14:46

Сийярто заявил о новых случаях принудительной мобилизации венгров на Украине

Венгрия вызвала посла Украины из-за принудительной мобилизации этнических венгров. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети.

«Мы сегодня вызвали посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наше несогласие с продолжающейся на улицах открытой охотой на людей», — заявил министр.

Он также сообщил, что венгерской стороне стало известно о ещё двух случаях насильной мобилизации закарпатских венгров со стороны сотрудников ТЦК.

Блогер Шарий: На Украине совершено покушение на начальника отдела ТЦК
Ранее на Украине предложили пожалеть сотрудников ТЦК, которым приходится хватать людей на улицах, хотя заниматься этим должна полиция. По словам начальника группы коммуникаций Полтавского областного территориального центра комплектования, людоловы попросту вынуждены проводить силовую мобилизацию.

