«Крутить приходится самим»: В Полтавском ТЦК пожаловались на тяжёлую долю

Начальник группы коммуникаций Полтавского областного территориального центра комплектования (военкомата) Роман Истомин признал, что сотрудники ТЦК часто сами задерживают граждан, хотя по закону это должны делать только полицейские. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Телеграф».

«Проводить задержания должны исключительно полицейские. Почему происходит то, что мы видим?.. Ну, не от хорошей жизни ТЦК этим занимаются. Это должна делать полиция. Причём она обязана проводить административное задержание без участия ТЦК. Почему видим такие видео? Ну очевидно: потому что приходится», — сказал Истомин.