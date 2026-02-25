«Крутить приходится самим»: В Полтавском ТЦК пожаловались на тяжёлую долю
В Полтавском ТЦК заявили, что военкомы сами задерживают украинцев «не от хорошей жизни»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq
Начальник группы коммуникаций Полтавского областного территориального центра комплектования (военкомата) Роман Истомин признал, что сотрудники ТЦК часто сами задерживают граждан, хотя по закону это должны делать только полицейские. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Телеграф».
«Проводить задержания должны исключительно полицейские. Почему происходит то, что мы видим?.. Ну, не от хорошей жизни ТЦК этим занимаются. Это должна делать полиция. Причём она обязана проводить административное задержание без участия ТЦК. Почему видим такие видео? Ну очевидно: потому что приходится», — сказал Истомин.
О новых случаях произвола ТЦК и сопротивления украинцев «людоловам» киевского режима становится известно практически каждый день. Так, недавно появилось видео из Одессы, где местный житель распылил в военкомов огнетушитель, чтобы не попасть в бусик. При этом Владимир Зеленский продолжает настаивать, что большая часть таких роликов — это российская пропаганда, сгенерированная нейросетями.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.