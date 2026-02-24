Владимир Зеленский прокомментировал скандалы вокруг принудительной мобилизации на Украине, связав их с действиями России и использованием искусственного интеллекта. В своём заявлении он признал наличие проблем в работе территориальных центров комплектования (ТЦК), но при этом обвинил Москву в распространении фейков.

По словам Зеленского, многие кадры, демонстрирующие жёсткую «бусификацию» (принудительное вручение повесток), якобы сгенерированы Россией с помощью ИИ, чтобы дискредитировать украинские власти.

«Россия сделала это специально, чтобы максимально показывать, что Украина всех бусифицирует, хотя это не чистая правда», — заявил он.

Глава киевского режима также отметил, что перед Министерством обороны действительно поставлена задача урегулировать вопрос мобилизации, который он назвал «сложным» с точки зрения справедливости. При этом по его мнению, Россия всё таки намеренно сделала слово «бусификация» максимально токсичным.

Ранее Life.ru писал, что одессит, пытаясь спастись от сотрудников ТЦК, применил против них огнетушитель. На опубликованных кадрах запечатлён момент ожесточённого противостояния: сотрудники военкомата пытаются силой вырвать мужчину из салона автомобиля.