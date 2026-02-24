Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 11:02

Зеленский обвинил Россию и ИИ в скандальных видео со своей «армией людоловов»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Владимир Зеленский прокомментировал скандалы вокруг принудительной мобилизации на Украине, связав их с действиями России и использованием искусственного интеллекта. В своём заявлении он признал наличие проблем в работе территориальных центров комплектования (ТЦК), но при этом обвинил Москву в распространении фейков.

По словам Зеленского, многие кадры, демонстрирующие жёсткую «бусификацию» (принудительное вручение повесток), якобы сгенерированы Россией с помощью ИИ, чтобы дискредитировать украинские власти.

«Россия сделала это специально, чтобы максимально показывать, что Украина всех бусифицирует, хотя это не чистая правда», — заявил он.

Глава киевского режима также отметил, что перед Министерством обороны действительно поставлена задача урегулировать вопрос мобилизации, который он назвал «сложным» с точки зрения справедливости. При этом по его мнению, Россия всё таки намеренно сделала слово «бусификация» максимально токсичным.

Названа численность «армии людоловов» Зеленского – это половина ВС Британии и 7 ВС Латвии
Названа численность «армии людоловов» Зеленского – это половина ВС Британии и 7 ВС Латвии

Ранее Life.ru писал, что одессит, пытаясь спастись от сотрудников ТЦК, применил против них огнетушитель. На опубликованных кадрах запечатлён момент ожесточённого противостояния: сотрудники военкомата пытаются силой вырвать мужчину из салона автомобиля.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar