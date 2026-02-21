Одессит спасся от мобилизации, залив пеной из огнетушителя сотрудников ТЦК

В Одессе произошёл конфликт между мужчиной и сотрудниками ТЦК. По предварительным данным, военкомы пытались вытащить его из автомобиля. В ответ мужчина применил огнетушитель — он распылил содержимое в их сторону и после этого уехал с места происшествия. Об этом пишет «Страна.ua».

В Одессе мужчина распылил огнетушитель в сторону сотрудников ТЦК. Видео © Telegram/ Новости Одесса | Одеса

На опубликованных кадрах запечатлён момент ожесточенного противостояния: сотрудники военкомата пытаются силой вырвать мужчину из салона автомобиля. Однако, оказавшись в безвыходной ситуации, мужчина хватается за огнетушитель и обрушивает струю пены на своих преследователей. Ошеломленные военные отступают, и водитель, воспользовавшись их замешательством, стремительно уезжает.

