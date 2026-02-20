На Украине таксисты сотрудничают с «людоловами» и пачками свозят мужчин в ТЦК

На Украине таксисты начали сотрудничать с территориальными центрами комплектования (ТЦК, военкомат). В Сети украинцы обсуждают на форумах, как попадались к таким «оборотням» или же делятся историями родственников.

По словам пользователей, диспетчер такси может спокойно принять заявку, после чего передать информацию в ТЦК, а затем к клиенту сразу по указанному адресу приедет «воронок» с военкомами. В других случаях, как утверждается, таксист просто везёт пассажира в военкомат, где того хватают и оперативно оформляют в ВСУ. Предположительно, водители имеют свою денежную выгоду от подобных схем или действуют под угрозами и шантажом.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина официально сменил пол, получил новый паспорт и обратился в территориальный центр комплектования (ТЦК) с требованием снять его с воинского учёта. Однако в военкомате отказали, пояснив, что без заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) он по-прежнему считается военнообязанным мужчиной.