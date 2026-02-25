Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 06:26

«‎Вы человека убили!» Сотрудники ТЦК застрелили украинца во время «‎бусификации»

В Кривом Роге сотрудники ТЦК застрелили мужчину во время «‎бусификации»

В городе Кривой Рог Днепропетровской области вечером произошёл вооружённый конфликт между местными жителями и представителями территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). По информации местных пабликов, в Покровском районе города военкомы застрелили мужчину во время «‎бусификации».

В Кривом Роге произошла драка со стрельбой и поножовщиной между гражданскими и сотрудниками ТЦК. Видео © УНИАН

Участниками конфликта стали отец с сыном с одной стороны и военнослужащие ТЦК — с другой. По предварительным данным, причиной стала попытка мобилизации молодого человека. В ходе потасовки прозвучал выстрел. Как утверждается, огнестрельное ранение получил отец военнообязанного. Также сообщается, что один из сотрудников ТЦК был ранен ножом. Оба пострадавших были госпитализированы в бессознательном состоянии.

В социальных сетях распространяется видео с места событий. На кадрах видны несколько человек, слышны крики женщины. В какой-то момент на земле под деревом остаётся неподвижно лежать мужчина.

«Он лежит мёртвый, не дышит», — комментирует автор видео, ставший свидетелем беспредела. А один из героев кричит «‎Вы человека убили!» Официальных комментариев от правоохранительных органов и представителей ТЦК пока не поступало. На месте работает полиция.

В Одессе жители задержали сотрудника ТЦК, требуя освободить мобилизованного
В Одессе жители задержали сотрудника ТЦК, требуя освободить мобилизованного

Ранее Life.ru писал, что одессит, пытаясь спастись от сотрудников ТЦК, применил против них огнетушитель. На опубликованных кадрах запечатлён момент ожесточённого противостояния: сотрудники военкомата пытаются силой вырвать мужчину из салона автомобиля. А Владимир Зеленский пытается убедить народ и Запад в том, что все эти скандальные видео его «армии людоловов» – якобы дело рук России и ИИ. Вероятно, эта теория рассчитана не на самых сообразительных.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar