«Вы человека убили!» Сотрудники ТЦК застрелили украинца во время «бусификации»
В Кривом Роге сотрудники ТЦК застрелили мужчину во время «бусификации»
В городе Кривой Рог Днепропетровской области вечером произошёл вооружённый конфликт между местными жителями и представителями территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). По информации местных пабликов, в Покровском районе города военкомы застрелили мужчину во время «бусификации».
В Кривом Роге произошла драка со стрельбой и поножовщиной между гражданскими и сотрудниками ТЦК. Видео © УНИАН
Участниками конфликта стали отец с сыном с одной стороны и военнослужащие ТЦК — с другой. По предварительным данным, причиной стала попытка мобилизации молодого человека. В ходе потасовки прозвучал выстрел. Как утверждается, огнестрельное ранение получил отец военнообязанного. Также сообщается, что один из сотрудников ТЦК был ранен ножом. Оба пострадавших были госпитализированы в бессознательном состоянии.
В социальных сетях распространяется видео с места событий. На кадрах видны несколько человек, слышны крики женщины. В какой-то момент на земле под деревом остаётся неподвижно лежать мужчина.
«Он лежит мёртвый, не дышит», — комментирует автор видео, ставший свидетелем беспредела. А один из героев кричит «Вы человека убили!» Официальных комментариев от правоохранительных органов и представителей ТЦК пока не поступало. На месте работает полиция.
Ранее Life.ru писал, что одессит, пытаясь спастись от сотрудников ТЦК, применил против них огнетушитель. На опубликованных кадрах запечатлён момент ожесточённого противостояния: сотрудники военкомата пытаются силой вырвать мужчину из салона автомобиля. А Владимир Зеленский пытается убедить народ и Запад в том, что все эти скандальные видео его «армии людоловов» – якобы дело рук России и ИИ. Вероятно, эта теория рассчитана не на самых сообразительных.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia