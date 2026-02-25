«‎Вы человека убили!» Сотрудники ТЦК застрелили украинца во время «‎бусификации»

В городе Кривой Рог Днепропетровской области вечером произошёл вооружённый конфликт между местными жителями и представителями территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). По информации местных пабликов, в Покровском районе города военкомы застрелили мужчину во время «‎бусификации».

В Кривом Роге произошла драка со стрельбой и поножовщиной между гражданскими и сотрудниками ТЦК. Видео © УНИАН

Участниками конфликта стали отец с сыном с одной стороны и военнослужащие ТЦК — с другой. По предварительным данным, причиной стала попытка мобилизации молодого человека. В ходе потасовки прозвучал выстрел. Как утверждается, огнестрельное ранение получил отец военнообязанного. Также сообщается, что один из сотрудников ТЦК был ранен ножом. Оба пострадавших были госпитализированы в бессознательном состоянии.

В социальных сетях распространяется видео с места событий. На кадрах видны несколько человек, слышны крики женщины. В какой-то момент на земле под деревом остаётся неподвижно лежать мужчина.

«Он лежит мёртвый, не дышит», — комментирует автор видео, ставший свидетелем беспредела. А один из героев кричит «‎Вы человека убили!» Официальных комментариев от правоохранительных органов и представителей ТЦК пока не поступало. На месте работает полиция.