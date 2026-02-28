Владимир Путин
В Херсонской области российский дрон спас украинца от насильственной мобилизации

В подконтрольной Киеву части Херсонской области сотрудники ТЦК попытались силой забрать прохожего в армию, но вмешательство российского беспилотника сорвало их действия. Об этом сообщил военный Telegram-канал «FRONTовые Zаметки».

В Херсонской области российский дрон спас украинца от насильственной мобилизации. Видео © Telegram / FRONTовые Zаметки

Инцидент произошёл в момент, когда представители территориального центра комплектования пытались затолкать мужчину в служебный микроавтобус для последующей отправки в ряды Вооружённых сил Украины. К месту подъехал беспилотник ВС РФ. Заметив FPV-дрон, сотрудники ТЦК разбежались, чем и воспользовался мирный житель — ему удалось уйти. После этого оператор БПЛА уничтожил микроавтобус взрывом.

Ранее в Башкирии рассказали о российском военнослужащем с позывным Барс, который, по словам его командира, спас жизни десяткам бойцов в зоне СВО. Сообщалось, что Барсу сейчас 25 лет. Он заключил контракт и начал службу в медицинской роте ещё в 2019 году, после чего участвовал в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

