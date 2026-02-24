«Долг на первом месте»: Военный медик Барс под градом ударов ВСУ спас 79 сослуживцев

Российский боец с позывным Барс смог стать настоящим Ангелом-Хранителем для десятков военнослужащих в зоне проведения СВО. О подвиге старшего сержанта рассказал его командир, приславший письмо со словами благодарности мэрии города Туймазы в Башкирии и матери солдата. Историей делится газета «Туймазинский вестник».

Сейчас Барсу 25 лет. Он отпраивлся служить по контракту в медицинскую роту в 2019 году. Мужчина успел поучаствовать в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. А в октябре 2022 года отправился в зону СВО. Он не только помогал раненым, но и обучал сослуживцев основам военной тактической медицины, что в дальнейшем пригодилось многим из них.

В 2024 года Барс и отряд бойцов ВС РФ попали под мощный украинский обстрел. Хотя огонь не прекращался, военный бросился помогать товарищам. Его медгруппа работала слаженно и оперативно. Раненых было очень много. Но благодаря урокам Барса, многие смогли сами себе оказать первую помощь и дождаться медиков. Когда обстрел закончился, Барс моментально начал эвакуацию наших военных с ранениями. Благодаря его действиям спасено 79 солдат. За мужество и отвагу старшего сержанта наградили медалью «За спасение погибавших».

«Долг для него на первом месте, поэтому он выбрал себе такую профессию. Даже когда его ранило в мае прошлого года, он не оставил своей части, продолжая оказывать помощь бойцам. Потому что знал, что он там нужен. Медицина – это действительно его призвание. Я им очень горжусь», — рассказала журналистам мать Героя.

