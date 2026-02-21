Герой России Цыдыпов рассказал, как прикрыл отход 150 бойцов под Киевом

30 марта 2022 года колонна 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады попала в засаду под Киевом. БМП-2 лейтенанта Балдана Цыдыпова подбили. Несмотря на тяжёлую контузию и ранения, он развернул машину и прикрывал огнём отход сослуживцев. Когда кончились боеприпасы, офицер выбрался из горящей техники и продолжил бой в одиночку.

Подоспевшая помощь застала его без сознания. Врачи извлекли из тела почти два килограмма осколков. Цыдыпов перенёс 26 операций, включая ампутацию стопы, рассказывает сайт MK.Ru. После протезирования он вернулся к служению Отечеству — возглавил департамент по патриотической работе в Российском обществе «Знание».

В июне 2022 года 24-летнему лейтенанту присвоили звание Героя России. Инициативу поддержали земляки — собрали 16 тысяч подписей. Сейчас Цыдыпов участвует в президентской программе «Время героев» для подготовки руководителей из числа участников СВО.