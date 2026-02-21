Военнослужащий с Камчатки Сергей Крашенинников получил звание Героя России

Военнослужащий Сергей Крашенинников с позывным Крош удостоен звания Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ.

Штурмовая группа бойца с Камчатки под его командованием на Курском направлении взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Благодаря решениям Кроша морпехи 52 дня удерживали занятые позиции, постоянно атакуя и уничтожая значительные силы противника.

«Выстоять столько времени под постоянным натиском — своеобразный рекорд на фронте. В этих тяжелейших боях Крош спас жизнь не одному своему боевому товарищу», — подчеркнул Солодов.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Глава ведомства поздравил военных с наградами, поблагодарил за образцовое выполнение задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью нести службу.