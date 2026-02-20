Олимпиада в Милане
20 февраля, 16:07

Белоусов вручил «Золотые Звёзды» и именное оружие героям СВО

Андрей Белоусов. Обложка © Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Церемония прошла в Национальном центре управления обороной. Глава ведомства поздравил военных с наградами, поблагодарил за образцовое выполнение задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью нести службу.

Белоусов подчеркнул, что каждый из награждённых вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности и защиту суверенитета страны, а полученные награды — знак признания заслуг перед Отечеством.

На днях глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру обороны Андрею Белоусову предложение об удвоении накопительного взноса по военной ипотеке за каждый месяц службы в зоне СВО. Политик назвал эту меру реально ощутимой поддержкой для бойцов и их семей.

