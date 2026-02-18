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Опубликовано 18 февраля, 14:10

Белоусова призвали удвоить накопительный взнос по военной ипотеке для бойцов СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру обороны России Андрею Белоусову предложение о повышении накопительного взноса по военной ипотеке для участников специальной военной операции. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале фракции.

Политик предлагает применять повышающий коэффициент за каждый месяц службы в зоне СВО. Это позволит автоматически удваивать сумму накопительного взноса за время нахождения бойца на передовой.

«Такая мера соцподдержки будет реально ощутима для бойцов и их семей, она поможет сделать условия их жизни лучше и комфортнее», — отметил Слуцкий.

По мнению парламентария, реализация этой инициативы создаст для участников спецоперации приоритетные жилищные условия и станет весомой мерой поддержки.

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Владимир Озеров
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