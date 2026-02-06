Родители погибшего бойца СВО через суд добились выплат в Костроме

В Костроме родители погибшего участника специальной военной операции через суд добились права на пенсию по потере кормильца, хотя сначала им отказали в этой выплате. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Согласно информации ведомства, мужчина воевал в составе добровольческого формирования с августа по октябрь 2023 года и погиб в Донецкой Народной Республике, попав под артиллерийский обстрел. После долгих поисков и установления юридического статуса родители получили свидетельство о его смерти и обратились за назначением страховой пенсии.

Однако в Фонде пенсионного и социального страхования им отказали, сославшись на отсутствие документов, подтверждающих службу сына в добровольческом формировании. Родителям пришлось обращаться в суд, который установил факт участия мужчины в СВО и обязал назначить его родителям выплату. В результате пенсия по потере кормильца была назначена с даты первоначального обращения — с октября 2024 года.

Ранее Life.ru сообщал, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело из-за избиения сына бойца СВО в Псковской области. В ходе того конфликта 13-летний школьник обзывал отца своего сверстника, а затем побил его.