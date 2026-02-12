Белоусову показали новую мобильную систему связи в командном пункте «Южан‎»

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе посещения Южной группировки войск ознакомился с передовыми разработками военнослужащих. Ему показали новую мобильную систему связи, сообщили в Минобороны РФ по итогам поездки главы ведомства в командный пункт одного из соединений «‎Южан».

«Главе российского военного ведомства был представлен разработанный военнослужащими группировки опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи», — заявили в МО РФ.

Кроме того, Белоусову доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Он предназначен для ретрансляции радиосигнала и увеличения радиуса действия ударных дронов.

«Министру обороны РФ были продемонстрированы произведенные специалистами подразделений группировки БПЛА и наземные робототехнические комплексы, которые на постоянной основе модернизируются и оснащаются боевыми модулями с учетом характера выполняемых задач», — добавили в министерстве.

Напомним, что министр обороны России Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в зону ответственности Южной группировки войск. В ходе визита глава военного ведомства провёл совещание на командном пункте одного из соединений, где заслушал доклады руководящего состава. Командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил Белоусову о текущей оперативной обстановке, ходе наступательных действий подразделений, а также об особенностях тактики, применяемой противником.