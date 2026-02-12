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Опубликовано 12 февраля, 12:12

Белоусов прибыл с инспекцией в командный пункт Южной группировки войск

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в зону ответственности Южной группировки войск. В ходе визита глава оборонного ведомства провёл совещание в командном пункте одного из соединений, где заслушал доклады, сообщили в МО РФ.

Командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил Белоусову о текущей обстановке, ходе наступательных действий подразделений и особенностях тактики противника. Также министру показали забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, которые можно использовать для прикрытия маршрутов движения войск, а также путей подвоза провизии и боеприпасов.

Белоусов отметил динамичное продвижение ВС РФ на Времевском направлении
Белоусов отметил динамичное продвижение ВС РФ на Времевском направлении

Ранее Life.ru рассказывал, что за прошедшие сутки Южная группировка Вооружённых сил России уничтожила терминал спутниковой связи Starlink и поразила 28 блиндажей с укрытиями, где сидели боевики украинской армии. Кроме того, были выведены из строя 3 наземных робототехнических комплекса.

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