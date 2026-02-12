Белоусов прибыл с инспекцией в командный пункт Южной группировки войск

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в зону ответственности Южной группировки войск. В ходе визита глава оборонного ведомства провёл совещание в командном пункте одного из соединений, где заслушал доклады, сообщили в МО РФ.

Командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил Белоусову о текущей обстановке, ходе наступательных действий подразделений и особенностях тактики противника. Также министру показали забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, которые можно использовать для прикрытия маршрутов движения войск, а также путей подвоза провизии и боеприпасов.

Ранее Life.ru рассказывал, что за прошедшие сутки Южная группировка Вооружённых сил России уничтожила терминал спутниковой связи Starlink и поразила 28 блиндажей с укрытиями, где сидели боевики украинской армии. Кроме того, были выведены из строя 3 наземных робототехнических комплекса.