Белоусов отметил динамичное продвижение ВС РФ на Времевском направлении
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Министр обороны России Андрей Белоусов заявил об уверенном продвижении штурмовых подразделений на Времевском направлении. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.
В поздравлении, посвящённом освобождению населённого пункта Терноватое в Запорожской области, глава Минобороны отметил слаженные действия военнослужащих 36-й мотострелковой бригады.
«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперёд на Времевском направлении, приближая день нашей общей Победы», — говорится в обращении.
Белоусов также подчеркнул, что подвиг воинов, отдавших жизнь в борьбе за Родину, будет вечно храниться в памяти.
Ранее сообщалось, что российские войска заняли село Белая Берёзка, расположенное в Сумской области. Штурмовые отряды группировки «Север» в ходе наступательных операций преодолели сопротивление противника и взяли под контроль село населённый пункт в Глуховском районе Сумской области.
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