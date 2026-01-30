Министр обороны России Андрей Белоусов заявил об уверенном продвижении штурмовых подразделений на Времевском направлении. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

В поздравлении, посвящённом освобождению населённого пункта Терноватое в Запорожской области, глава Минобороны отметил слаженные действия военнослужащих 36-й мотострелковой бригады.

«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперёд на Времевском направлении, приближая день нашей общей Победы», — говорится в обращении.

Белоусов также подчеркнул, что подвиг воинов, отдавших жизнь в борьбе за Родину, будет вечно храниться в памяти.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли село Белая Берёзка, расположенное в Сумской области. Штурмовые отряды группировки «Север» в ходе наступательных операций преодолели сопротивление противника и взяли под контроль село населённый пункт в Глуховском районе Сумской области.