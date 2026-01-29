ВС России освободили село Белая Берёзка в Сумской области
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Российская армия взяла очередной населённый пункт в Сумской области. Неофициальная пресс-службе группировки войск «Север» рапортует об освобождении села Белая Берёзка Глуховского района.
«В результате решительных наступательных действий штурмовые подразделения группировки войск «Север» сломили сопротивление противника и освободили населённый пункт Белая Береза Глуховского района Сумской области», — говорится в сообщении.
Ранее группа военнослужащих Нацгвардии Украины сдалась в плен в ДНР. Всё произошло при зачистке дачного кооператива.
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