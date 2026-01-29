ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января, 08:13

ВС России освободили село Белая Берёзка в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российская армия взяла очередной населённый пункт в Сумской области. Неофициальная пресс-службе группировки войск «Север» рапортует об освобождении села Белая Берёзка Глуховского района.

«В результате решительных наступательных действий штурмовые подразделения группировки войск «Север» сломили сопротивление противника и освободили населённый пункт Белая Береза Глуховского района Сумской области», — говорится в сообщении.

ВС РФ ликвидировали пункт управления и замкомбата ВСУ в районе Хатнего
ВС РФ ликвидировали пункт управления и замкомбата ВСУ в районе Хатнего

Ранее группа военнослужащих Нацгвардии Украины сдалась в плен в ДНР. Всё произошло при зачистке дачного кооператива.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar