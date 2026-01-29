ВС РФ ликвидировали пункт управления и замкомбата ВСУ в районе Хатнего

В ходе боевых действий на Харьковском направлении российскими силами был нанесён удар по командному пункту противника. Источник в силовых структурах сообщил РИА «Новости», что в районе села Хатнее Харьковской области уничтожен пункт управления 1221-го отдельного батальона поддержки ВСУ.

«В районе Хатнего уничтожен пункт управления 1221-го отдельного батальона поддержки», — сказал собеседник агентства.

Также в результате удара был уничтожен заместитель командира этого подразделения.

Ранее сообщалось, что российские «Герани» атаковали железнодорожный состав в Харьковской области. В поезде находились военнослужащие Вооружённых сил Украины. Состав, двигавшийся по маршруту Барвинково — Львов — Чоп, перевозил бойцов на фронт. В результате удара были повреждены локомотив и пассажирские вагоны.