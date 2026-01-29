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Опубликовано 29 января, 06:16

ВС РФ ликвидировали пункт управления и замкомбата ВСУ в районе Хатнего

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

В ходе боевых действий на Харьковском направлении российскими силами был нанесён удар по командному пункту противника. Источник в силовых структурах сообщил РИА «Новости», что в районе села Хатнее Харьковской области уничтожен пункт управления 1221-го отдельного батальона поддержки ВСУ.

«В районе Хатнего уничтожен пункт управления 1221-го отдельного батальона поддержки», — сказал собеседник агентства.

Также в результате удара был уничтожен заместитель командира этого подразделения.

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Ранее сообщалось, что российские «Герани» атаковали железнодорожный состав в Харьковской области. В поезде находились военнослужащие Вооружённых сил Украины. Состав, двигавшийся по маршруту Барвинково — Львов — Чоп, перевозил бойцов на фронт. В результате удара были повреждены локомотив и пассажирские вагоны.

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Алиса Хуссаин
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