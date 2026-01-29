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Опубликовано 29 января, 05:20

157-я механизированная бригада ВСУ под Харьковом понесла огромные потери

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

157-я отдельная механизированная бригада ВСУ понесла большие потери в ходе боёв в селе Волчанские Хутора в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«В ходе боёв в Волчанских Хуторах большие потери понесла 157-я отдельная механизированная бригада ВСУ», — рассказал источник.

Украинское командование перебрасывает в район Волчанских Хуторов подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ для восполнения потерь и усиления группировки.

Новости СВО. ВС РФ держат Купянск, штурм Константиновки, ВСУ несут потери на Сумщине, Венгрия заморозила помощь Украине, 29 января
Новости СВО. ВС РФ держат Купянск, штурм Константиновки, ВСУ несут потери на Сумщине, Венгрия заморозила помощь Украине, 29 января

Ранее сообщалось, что на Северном направлении был освобождён Купянск-Узловой. Это стало ключевым успехом и указывает на приоритетность Харьковского направления в зимней кампании ВС РФ. Купянск-Узловой является важным логистическим узлом, а его освобождение позволяет перерезать снабжение группировки противника на восточном берегу реки Оскол.

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Милена Скрипальщикова
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