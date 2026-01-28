Прорыв на севере: Как освобождение Купянска-Узлового меняет расклад сил в Харьковской области

На Северном направлении освобождён Купянск-Узловой, что стало ключевым успехом и указывает на приоритетность Харьковского направления в зимней кампании ВС РФ. Об этом в беседе с сайтом МК.ru заявил военный аналитик Юрий Кнутов.

Эксперт пояснил, что Купянск-Узловой является важным логистическим узлом, а его взятие позволяет перерезать снабжение группировки противника на восточном берегу реки Оскол. Это открывает возможности для дальнейшего продвижения в сторону Харькова и обхода Славянско-Краматорской агломерации с запада.

Кнутов отметил оживление на Харьковском направлении: противник перебрасывает инженерные части, подразделения ГУР и 169-ю механизированную бригаду для строительства укреплений и попыток закрыть бреши в обороне. При этом удары российской армии по энергообъектам области, вызвавшие отключения в Харькове, Изюме и других городах, нарушили логистику ВСУ, затруднив ротацию и снабжение войск.

«Противник перебрасывает в Харьковскую область инженерные части, подразделения ГУР, 169-ю мехбригаду. Сколько в целом Киев может пожертвовать сил для обороны этого участка?», — задаётся вопросом эксперт.

Аналитик также сообщил, что в Красном Лимане идут тяжёлые бои, а продвижение там позволит в дальнейшем выйти к Изюму. По его словам, поражение энергетической инфраструктуры преследует цель парализовать военное производство на местных заводах двойного назначения.

Ранее Life.ru сообщал, что командование украинской армии решило нарастить группировку в Харьковской области, перебросив туда спецназ ГУР МО Украины. Кроме того, в регион направляется немало инженерной техники для разминирования.