Российские военные с помощью ударных беспилотников типа «Герань» нанесли удар по железнодорожному составу в Харьковской области, в котором находились бойцы ВСУ. Об этом сообщает ряд украинских СМИ, а также экс-комик Владимир Зеленский.

Поезд следовал по маршруту Барвинково — Львов — Чоп и перевозил военнослужащих ВСУ на фронт. В результате атаки были поражены локомотив и пассажирские вагоны, что привело к пожару.

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» нанесли удары по технике и пехоте ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Дроны использовались для подавления попыток противника доставить боеприпасы и живую силу на позиции.