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Опубликовано 28 января, 06:14

Российские «Герани» поразили поезд с украинскими военными под Харьковом

Обложка © Х / @maria_avd

Обложка © Х / @maria_avd

Российские военные с помощью ударных беспилотников типа «Герань» нанесли удар по железнодорожному составу в Харьковской области, в котором находились бойцы ВСУ. Об этом сообщает ряд украинских СМИ, а также экс-комик Владимир Зеленский.

Поезд следовал по маршруту Барвинково — Львов — Чоп и перевозил военнослужащих ВСУ на фронт. В результате атаки были поражены локомотив и пассажирские вагоны, что привело к пожару.

ВС РФ дронами «Герань» поразили вертолёты Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области
ВС РФ дронами «Герань» поразили вертолёты Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» нанесли удары по технике и пехоте ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Дроны использовались для подавления попыток противника доставить боеприпасы и живую силу на позиции.

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Алиса Хуссаин
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