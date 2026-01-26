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Опубликовано 26 января, 11:37

ВС РФ дронами «Герань» поразили вертолёты Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области

Российские военнослужащие поразили ударные вертолёты Ми-24 и транспортные Ми-8 Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Цель ликвидировали на вертолётной площадке в 46 километрах западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области.

«Специалисты войск беспилотных систем, применив БПЛА «Герань», поразили вертолёты Ми-24 и Ми-8 ВСУ на вертолётной площадке. 46 км западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области», говорится в сообщении военного ведомства.

Telegraph: ВС РФ свели на нет эффективность украинской ПВО
Telegraph: ВС РФ свели на нет эффективность украинской ПВО

Ранее Life.ru сообщил, что российские войска нанесли точечный удар ракетой «Искандер» по пункту управления дронами ВСУ и сорвали план массированной атаки беспилотников на российские территории. Аэроразведка ВС РФ обнаружила около десяти вражеских БПЛА на стартовых позициях возле села Фаевка в Черниговской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Афонина
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