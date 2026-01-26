ВС РФ дронами «Герань» поразили вертолёты Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области

Российские военнослужащие поразили ударные вертолёты Ми-24 и транспортные Ми-8 Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Цель ликвидировали на вертолётной площадке в 46 километрах западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области.

«Специалисты войск беспилотных систем, применив БПЛА «Герань», поразили вертолёты Ми-24 и Ми-8 ВСУ на вертолётной площадке. 46 км западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Life.ru сообщил, что российские войска нанесли точечный удар ракетой «Искандер» по пункту управления дронами ВСУ и сорвали план массированной атаки беспилотников на российские территории. Аэроразведка ВС РФ обнаружила около десяти вражеских БПЛА на стартовых позициях возле села Фаевка в Черниговской области.