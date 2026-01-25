Российский «Искандер» сорвал массированный пуск дронов ВСУ по территории РФ

Российские войска нанесли точный удар ракетой комплекса «Искандер» по украинскому пункту управления дронами, тем самым сорвав планы ВСУ массированно атаковать беспилотниками территории РФ. Кадры публикуют авторы проекта «Изнанка».

ВС РФ уничтожили пункт запуска дронов ВСУ. Видео © Изнанка

Аэроразведка ВС РФ обнаружила около десяти вражеских беспилотников на стартовых позициях вблизи села Фаевка Черниговской области. Однако «Искандер» был запущен не по ним, а сразу по пункту управления БПЛА, который украинское командование замаскировало в ближайшей лесополосе. ВСУ собирались ударить вглубь России по мирным городам, но их планы удалось сорвать.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 января расчёты противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 52 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество дронов — 18 — сбили над Брянской областью. 15 БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края. Девять беспилотников уничтожили над Ростовской областью, четыре — над Орловской областью. По три БПЛА перехватили над Белгородской и Астраханской областями.