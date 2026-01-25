Расчёт артиллерии 6-й мотострелковой дивизии группировки войск «Южная» уничтожил блиндаж с живой силой противника с первого попадания. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Российский разведывательный дрон обнаружил блиндаж с живой силой ВСУ в районе опорного пункта на константиновском направлении. Затем координаты передали в пункт управления огнём артиллерии. Подразделение 122-миллиметровой гаубицы Д-30 оперативно подготовилось к ведению огня после получения команды.

«Мы слаженно отработали расчётом, поразив цель с первого попадания. Работаем часто, выполняя задачи по поражению живой силы, блиндажей, пунктов управления запуском БПЛА, миномётов и техники противника. Победа будет за нами», — заявил командир орудия с позывным Белка.

В Министерстве обороны подчеркнули, что результативные действия артиллеристов «Южной» группировки срывают планы Вооружнных сил Украины (ВСУ) по перегруппировке и противодействию российским подразделениям, создавая благоприятные условия для продвижения Армии России.

Ранее стало известно, что танковые экипажи группировки войск «Южный» уничтожили за январь несколько десятков блиндажей и опорных пунктов ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщил командир подразделения с позывным Лысый. По его словам, огневая поддержка пехоты выстраивается во взаимодействии и по согласованному плану, где танки поочередно наносят удары, подавляя цели перед выходом пехотных подразделений на рубежи. Это позволяет успешно продвигаться вперёд.