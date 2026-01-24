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Опубликовано 24 января, 04:32

Танкисты ВС РФ уничтожили десятки блиндажей на константиновском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svarun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svarun

Танки группировки войск «Южный» уничтожили за январь несколько десятков блиндажей и опорников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на командира подразделения с позывным Лысый.

«Несколько десятков блиндажей мы «вскрыли» только за январь. Работаем много и помогаем пехоте таким способом успешно продвигаться вперёд», — отметил командир.

Огневая поддержка выстраивается во взаимодействии с пехотой и проводится по заранее согласованному плану. Обычно в работе участвуют две или три машины, которые поочерёдно наносят удары в определённые временные интервалы. Перед выходом пехоты на рубежи танки отрабатывают по выявленным целям, подавляя точки.

Операторы ВС РФ уничтожили технику и пехоту ВСУ в Купянском районе
Операторы ВС РФ уничтожили технику и пехоту ВСУ в Купянском районе

Ранее расчёты самоходных артиллерийских установок «Малка», входящие в состав группировки войск «Север», поразили цели в Харьковской области. Огнём были уничтожены укреплённые укрытия, военная техника и живая сила подразделений Вооружённых сил Украины. Точное местоположение удара и детали нанесённого ущерба не уточняются.

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Тимур Хингеев
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