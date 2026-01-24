Расчёты самоходных артиллерийских установок «Малка», входящие в состав группировки войск «Север», поразили цели в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны в своём Telegram-канале.

Расчёты САУ «Малка» уничтожили укрытия и технику ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным военного ведомства, огнём были уничтожены укреплённые укрытия, военная техника и живая сила подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Точное местоположение удара и детали нанесённого ущерба не уточняются.