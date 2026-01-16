Уральские артиллеристы рассказали, как работают дуэтами на «Градах» в зоне СВО

Расчёт 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка, целиком состоящий из уроженцев Урала, рассказал о своей работе на фронте. Бойцы на реактивной системе залпового огня «Град» наносят удары по позициям ВСУ в Днепровской области, после чего мгновенно меняют позицию, чтобы избежать ответного удара.

Как объяснил командир взвода Денислам Юсупов, в расчёте в основном служат ребята из Челябинска и Екатеринбурга, что помогает взаимопониманию. Они работают артиллерийскими дуэтами, и одновременный залп двух машин, по словам военнослужащих, по-настоящему будоражит.

«Всё по-другому как-то ощущается. … Она непосредственно с тобой одновременно начинает стрелять. Пыль разлетается. … Адреналин в крови, так скажем, поднимается», — поделился с телеканалом «Звезда» военнослужащий, описывая работу в артиллерийском дуэте.

После команды «К бою!» расчёт выдвигается на огневую точку, менее чем за минуту выпускает 30 реактивных снарядов и сразу откатывается в район ожидания. Эта тактика «выстрелил-убежал» спасает от охотящихся на них украинских FPV-дронов, один из которых уже попадал в их машину, пробив колесо и выбив стёкла.

Ранее журналисты пообщались с артиллеристами-гвардейцами из 110-й бригады, чьи буксируемые пушки М-46 оказывают поддержку российским штурмгруппам на линии боевого соприкосновения. Бойцы рассказали о нюансах своей службы, а также назвали самые интересные цели, которые им приходилось поражать.