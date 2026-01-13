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Опубликовано 13 января, 08:57

Артиллеристы расчёта «Мальвы» рассказали об уникальной тактике ВС РФ в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Расчёт самоходной артиллерийской установки «Мальва» уничтожил укреплённый опорный пункт ВСУ в Харьковской области. О деталях своей боевой работы военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады рассказали сайту MK.ru.

Основные задачи — уничтожение живой силы противника и поддержка штурмовых подразделений, а также срыв переброски вражеских резервов. Манёвренность «Мальвы» позволяет наносить удары в неожиданных для противника местах.

«Боевая работа у нас в круглосуточном режиме», — рассказал старший офицер батареи с позывным Плес.

Он также отметил возросшую активность ВСУ с использованием дронов на оптоволокне, от которых сложно скрыться из-за их устойчивости к РЭБ. Для защиты от них расчёт применяет гладкоствольное оружие.

Командир орудия Рысь рассказал об уникальной тактике — режиме «огневой налёт одним орудием», когда несколько выпущенных снарядов поражают цель одновременно. Совсем недавно его расчёт прямым попаданием уничтожил вражескую гаубицу М-777.

ВС РФ ликвидировали под Красноармейском группу ВСУ, пытавшуюся установить флаг
ВС РФ ликвидировали под Красноармейском группу ВСУ, пытавшуюся установить флаг

Ранее Life.ru сообщал, что украинская армия понесла огромные потери в ходе обороны города Гуляйполе. ВС РФ уничтожили около 60% бригады территориальной обороны. Позже военные рассказали, что во время зачистки было ликвидировано до 200 боевиков ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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