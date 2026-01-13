Артиллеристы расчёта «Мальвы» рассказали об уникальной тактике ВС РФ в Харьковской области

Расчёт самоходной артиллерийской установки «Мальва» уничтожил укреплённый опорный пункт ВСУ в Харьковской области. О деталях своей боевой работы военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады рассказали сайту MK.ru.

Основные задачи — уничтожение живой силы противника и поддержка штурмовых подразделений, а также срыв переброски вражеских резервов. Манёвренность «Мальвы» позволяет наносить удары в неожиданных для противника местах.

«Боевая работа у нас в круглосуточном режиме», — рассказал старший офицер батареи с позывным Плес.

Он также отметил возросшую активность ВСУ с использованием дронов на оптоволокне, от которых сложно скрыться из-за их устойчивости к РЭБ. Для защиты от них расчёт применяет гладкоствольное оружие.

Командир орудия Рысь рассказал об уникальной тактике — режиме «огневой налёт одним орудием», когда несколько выпущенных снарядов поражают цель одновременно. Совсем недавно его расчёт прямым попаданием уничтожил вражескую гаубицу М-777.