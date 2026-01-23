Сталинская пушка М-46 снова в бою: Почему артиллеристы выбирают «ветерана» СВО

Пушки М-46, разработанные в СССР ещё в 1950-е годы, вновь стали одним из ключевых инструментов российской артиллерии в зоне СВО. Несмотря на возраст, эти 130-миллиметровые орудия активно используются благодаря рекордной дальности — до 37 километров с активно-реактивными снарядами. Это делает их одними из самых дальнобойных в своём классе, даже на фоне современных систем, пишет газета «Известия».

Сегодня мобильность уступила место дальности: в условиях современного боя важнее наносить удар с безопасного расстояния, чем быстро менять позиции. Пушки М-46, управляемые по данным с разведывательных БПЛА, эффективно поражают опорные пункты, ДОТы и укреплённые позиции противника.

Производство М-46 началось в 1951 году. Орудие с семиметровым стволом долгое время считалось образцом советской артиллерийской мощи. Сегодня его «вторая молодость» — доказательство того, что грамотное сочетание старой техники и новых технологий (например, корректировки с дронов) даёт серьёзное преимущество на поле боя.

А ранее артиллеристы ВС РФ рассказали, какие цели предпочитают ликвидировать в зоне СВО. Особую гордость у бойцов вызывают поражения движущихся целей, включая танки, как натовские, так и бывшие советские. Военные называют такую работу «высшим артиллерийским пилотажем».