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Опубликовано 18 января, 03:02

Южная группировка за сутки уничтожила 6 пунктов дислокации и 36 блиндажей ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

За сутки Южная группировка войск уничтожила шесть пунктов дислокации и 36 блиндажей Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях <...> поражено 6 пунктов временной дислокации, а также 36 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты 5 беспилотников противника», — отметил Астафьев.

Кроме того, российские военные ликвидировали восемь антенн связи противника, терминал Starlink, наземный робототехнический комплекс, шесть пунктов управления и семь антенн БПЛА.

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Западная группировка войск за сутки отразила контратаку Вооружённых сил Украины под Купянском, не дав украинской бригаде прорваться в районе населённого пункта Осиново Харьковской области. В зоне ответственности группировки также уничтожены снаряд РСЗО HIMARS, 26 БПЛА самолётного типа и 29 тяжёлых боевых квадрокоптеров. Кроме того, российские бойцы ликвидировали два миномёта, десять наземных роботехнических комплексов, 53 пункта управления БПЛА и станцию спутниковой связи Starlink.

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Алена Пенчугина
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