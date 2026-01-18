Западная группировка войск за сутки отразила контратаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Купянском, не дав украинской бригаде прорваться в районе населённого пункта Осиново Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака подразделений 1-й бригады Нацгвардии в районе населённого пункта Осиново. Уничтожены пять боевиков и два пикапа», — поделился военнослужащий.

За сутки в зоне ответственности группировки также уничтожены снаряд РСЗО HIMARS, 26 БПЛА самолётного типа и 29 тяжёлых боевых квадрокоптеров. Кроме того, российские бойцы ликвидировали два миномёта, десять наземных роботехнических комплексов, 53 пункта управления БПЛА и станцию спутниковой связи Starlink.

Ранее на купянском направлении для поддержки штурмовиков и подавления сопротивления Вооружённых сил Украины были задействованы тяжёлые БПЛА «Упырь». При прорыве вражеской обороны штурмовики попали под огонь из подземных укреплений ВСУ. Для их подавления было принято решение применить тяжёлые дроны «Упырь».