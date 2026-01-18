ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 января, 02:36

Российские военные отразили контратаку бригады ВСУ на Купянском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Западная группировка войск за сутки отразила контратаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Купянском, не дав украинской бригаде прорваться в районе населённого пункта Осиново Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака подразделений 1-й бригады Нацгвардии в районе населённого пункта Осиново. Уничтожены пять боевиков и два пикапа», — поделился военнослужащий.

За сутки в зоне ответственности группировки также уничтожены снаряд РСЗО HIMARS, 26 БПЛА самолётного типа и 29 тяжёлых боевых квадрокоптеров. Кроме того, российские бойцы ликвидировали два миномёта, десять наземных роботехнических комплексов, 53 пункта управления БПЛА и станцию спутниковой связи Starlink.

Новости СВО. ВС РФ зачищают границу, берут Прилуки и Приволье, перерезая пути к Орехову и Славянску, в ВСУ кризис снабжения БПЛА, 18 января
Новости СВО. ВС РФ зачищают границу, берут Прилуки и Приволье, перерезая пути к Орехову и Славянску, в ВСУ кризис снабжения БПЛА, 18 января

Ранее на купянском направлении для поддержки штурмовиков и подавления сопротивления Вооружённых сил Украины были задействованы тяжёлые БПЛА «Упырь». При прорыве вражеской обороны штурмовики попали под огонь из подземных укреплений ВСУ. Для их подавления было принято решение применить тяжёлые дроны «Упырь».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar