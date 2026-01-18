По данным Минобороны России, на купянском направлении для поддержки штурмовиков и подавления сопротивления Вооружённых сил Украины (ВСУ) были задействованы тяжёлые БПЛА «Упырь».

«Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» при выполнении боевых задач уничтожили подземные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области», — отметили в ведомстве.

При прорыве вражеской обороны штурмовики попали под огонь из подземных укреплений ВСУ. Для их подавления было принято решение применить тяжёлые дроны «Упырь».

Ранее украинские Вооружённые формирования уничтожили мост возле Приморского в Запорожской области, чтобы сдержать наступление российских войск. Группировка «Днепр» продвигается вдоль высотных рубежей, стремясь охватить позиции украинских сил в районе Ореховки и Приморского. Подрыв моста вблизи Речного и Григорьевки произошёл из-за открывающегося оперативного пространства и стратегически значимых возвышенностей, разделяющих силы «Днепр» и Запорожье.