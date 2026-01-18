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Опубликовано 18 января, 02:29

Тяжёлые дроны «Упырь» использовали для подавления сопротивления ВСУ в Купянске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

По данным Минобороны России, на купянском направлении для поддержки штурмовиков и подавления сопротивления Вооружённых сил Украины (ВСУ) были задействованы тяжёлые БПЛА «Упырь».

«Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» при выполнении боевых задач уничтожили подземные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области», — отметили в ведомстве.

При прорыве вражеской обороны штурмовики попали под огонь из подземных укреплений ВСУ. Для их подавления было принято решение применить тяжёлые дроны «Упырь».

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Новости СВО. ВС РФ зачищают границу, берут Прилуки и Приволье, перерезая пути к Орехову и Славянску, в ВСУ кризис снабжения БПЛА, 18 января

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Алена Пенчугина
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