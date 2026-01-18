Украинские Вооружённые формирования уничтожили мост возле Приморского в Запорожской области, чтобы сдержать наступление российских войск. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьёв Live».

По его словам, группировка «Днепр» продвигается вдоль высотных рубежей, стремясь охватить позиции украинских сил в районе Ореховки и Приморского. Подрыв моста вблизи Речного и Григорьевки произошёл из-за открывающегося оперативного пространства и стратегически значимых возвышенностей, разделяющих силы «Днепр» и Запорожье.

«Группировка «Днепр» — мощный кулак. Движется вдоль высот в сторону глубокого охвата ореховской группировки ВСУ и в сторону Приморского. Там противник в районе Речного и Григорьевки даже вынужден был подорвать мост, потому что там уже открывался оперативный простор и высоты, наверное, крайние, которые разделяют группировку «Днепр» и Запорожье», — отметил Кимаковский.

Ранее Life.ru писал, что украинская оборона под Красным Лиманом фактически держится только за счёт тяжёлых коптеров «Баба-Яга», при этом общее положение ВСУ остаётся плачевным. С помощью коптеров противник снабжает личный состав, находящийся на скрытых наблюдательных позициях, сбрасывая им средства жизнеобеспечения. Такая тактика позволяет украинским подразделениям удерживать позиции до тех пор, пока российские силы не выявят точки сброса и не уничтожат их.