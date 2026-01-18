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Опубликовано 18 января, 02:44

Группировка войск «Восток» уничтожила 10 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила 13 объектов Вооружённых сил Украины: станции Starlink и пункты управления беспилотниками. Об этом сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.

«В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем <…> 3 станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотной авиацией», — заявил Миськов.

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А ранее украинские военнослужащие уничтожили мост возле Приморского в Запорожской области, чтобы сдержать наступление российских войск. Как сообщил советник главы ДНР, группировка «Днепр» продвигается вдоль высотных рубежей, стремясь охватить позиции украинских сил в районе Ореховки и Приморского.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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