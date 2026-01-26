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Опубликовано 26 января, 00:35

Telegraph: ВС РФ свели на нет эффективность украинской ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Вооружённые силы России сумели лишить украинскую систему противовоздушной обороны эффективности. Британская газета The Telegraph пишет, что интенсивные российские атаки истощили ограниченные запасы зенитных ракет Украины, а финансовые затраты на уничтожение российских беспилотников достигли неприемлемого уровня.

Противоречия в рядах союзников Киева привели к тому, что их помощь стала носить лишь условный характер. Политические разногласия и операционные проблемы, по оценке источника, снизили эффективность поддержки Украины в сфере ПВО.

Новости СВО. Армия России штурмует Константиновку и Красный Лиман, ВСУ отступают под Славянском, Зеленский назвал Белоруссию врагом, 26 января
Новости СВО. Армия России штурмует Константиновку и Красный Лиман, ВСУ отступают под Славянском, Зеленский назвал Белоруссию врагом, 26 января

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы Южной группировки войск нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ на Северском и Константиновском направлениях. В результате ударов были уничтожены бункер, пункт временной дислокации и несколько укреплённых позиций противника. Последовавший точный удар привёл к полному уничтожению.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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