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Опубликовано 30 января, 09:20

ВС РФ освободили Терноватое и Речное в Запорожье, а также Бересток в ДНР

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные за последние сутки освободили населённые пункты Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 30 января.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск в течение суток освобождён населённый пункт Бересток Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Терноватое удалось взять под контроль благодаря продвижению в глубину обороны противника подразделений группировки войск «Восток».

«В результате активных боевых действий воинами-забайкальцами взят под контроль важный район обороны противника на западном берегу реки Гайчур глубиной до 5 км и площадью более 20 кв. км, зачищено свыше 580 зданий», — приводит ТАСС слова источника в силовых структурах, который рассказал об освобождении Терноватого.

Всего за неделю российские военные освободили семь населённых пунктов в зоне СВО. Помимо трёх вышеупомянутых, это Новояковлевка, Белая Берёза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).

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Полина Никифорова
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