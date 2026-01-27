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Опубликовано 27 января, 05:21

Герасимов: ВС РФ за январь освободили 17 населённых пунктов и продолжают наступать

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Российские вооружённые силы с начала января освободили 17 населённых пунктов и установили контроль более чем над 500 квадратными километрами территории. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки войск «Запад».

«Группировка войск «Север» ведёт боевые действия с целью расширения полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей», — сказал он.

По словам Герасимова, войска объединённой группировки продолжают наступательные действия на всех направлениях специальной военной операции.

Новости СВО. ВС РФ рассекают фронт у Степногорска, штурмуют Лиман, окружение ВСУ под Торецким, Италия ставит Зеленскому ультиматум, 27 января
Новости СВО. ВС РФ рассекают фронт у Степногорска, штурмуют Лиман, окружение ВСУ под Торецким, Италия ставит Зеленскому ультиматум, 27 января

Ранее Валерий Герасимов провёл инспекционную поездку в зоне СВО, посетив группировку войск «Запад». В ходе проверки он оценил выполнение боевых задач подразделениями. На командном пункте одного из объединений начальник генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева о текущей обстановке, а также отчёты других командиров о результатах их деятельности.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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