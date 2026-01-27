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Опубликовано 27 января, 05:07

Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне СВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерий Герасимов проинспектировал в зоне специальной военной операции группировку войск «Запад». Он проверил, как воинские части выполняют поставленные боевые задачи, сообщили в Минобороны.

На командном пункте одного из объединений Герасимов заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева о текущей обстановке, а также отчёты других командиров о результатах их работы. Подводя итоги, начальник Генштаба отметил успехи, достигнутые подразделениями «Запада», и отдал указания на дальнейшие действия.

Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад». Видео © Telegram / Минобороны России

В завершение визита Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе боевых действий, и поблагодарил их за проявленные мужество и отвагу.

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Артём Гапоненко
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