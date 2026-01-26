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Опубликовано 26 января, 15:29

«Нанести максимальные потери»: Сырский раскрыл текущую стратегию ВСУ

Сырский назвал приоритетной задачей ВСУ ослабление наступления России

Обложка © ТАСС / ЕРА / VITALII NOSACH

Обложка © ТАСС / ЕРА / VITALII NOSACH

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что основной задачей ВСУ на текущем этапе является снижение наступательного потенциала российской армии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

По словам Сырского, украинские войска намерены наносить противнику максимальные потери, уничтожать резервы и последовательно ослаблять его возможности для наступления. Он также отметил, что характер современной войны меняется, в связи с чем ВСУ корректируют подходы к ведению боевых действий.

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Отдельное внимание, по словам главнокомандующего, уделяется развитию и усилению подразделений беспилотных систем, которые рассматриваются как один из ключевых элементов на поле боя.

Ранее украинский офицер Сергей Волынский сообщал о крупных потерях ВСУ в ходе операции в районе Крынок Херсонской области. По его оценке, провал операции был связан с ошибками в планировании и нехваткой объективных разведданных, за что, по его мнению, ответственность должно нести командование.

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Сырский был назначен главнокомандующим Вооружёнными силами Украины в феврале 2024 года, сменив на этом посту Валерия Залужного. Ранее он командовал сухопутными войсками ВСУ и отвечал за ряд ключевых операций, включая оборону Киева в 2022 году и действия украинских войск на востоке страны. Назначение Сырского сопровождалось дискуссиями внутри украинского общества и военной среды из-за высоких потерь в отдельных операциях, в том числе в районе Бахмута и на южном направлении. После смены командования украинские власти неоднократно заявляли о пересмотре тактики и акценте на технологические решения, включая массовое использование беспилотных систем.

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Марина Фещенко
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