«Нанести максимальные потери»: Сырский раскрыл текущую стратегию ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что основной задачей ВСУ на текущем этапе является снижение наступательного потенциала российской армии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

По словам Сырского, украинские войска намерены наносить противнику максимальные потери, уничтожать резервы и последовательно ослаблять его возможности для наступления. Он также отметил, что характер современной войны меняется, в связи с чем ВСУ корректируют подходы к ведению боевых действий.

Отдельное внимание, по словам главнокомандующего, уделяется развитию и усилению подразделений беспилотных систем, которые рассматриваются как один из ключевых элементов на поле боя.

Ранее украинский офицер Сергей Волынский сообщал о крупных потерях ВСУ в ходе операции в районе Крынок Херсонской области. По его оценке, провал операции был связан с ошибками в планировании и нехваткой объективных разведданных, за что, по его мнению, ответственность должно нести командование.

Сырский был назначен главнокомандующим Вооружёнными силами Украины в феврале 2024 года, сменив на этом посту Валерия Залужного. Ранее он командовал сухопутными войсками ВСУ и отвечал за ряд ключевых операций, включая оборону Киева в 2022 году и действия украинских войск на востоке страны. Назначение Сырского сопровождалось дискуссиями внутри украинского общества и военной среды из-за высоких потерь в отдельных операциях, в том числе в районе Бахмута и на южном направлении. После смены командования украинские власти неоднократно заявляли о пересмотре тактики и акценте на технологические решения, включая массовое использование беспилотных систем.