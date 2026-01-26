Украинская операция по удержанию плацдарма в Крынках на левом берегу Днепра обернулась огромной трагедией. Такое мнение в интервью высказал морской пехотинец Сергей Волынский, участвовавший в обороне Мариуполя.

«Если мы чётко видим, что у нас нет успеха, нам не нужно ложить тысячи людей на тех холодных берегах. Зачем было продолжать весь этот спектакль. Я думаю, что кто-то на себя взял обязанность на первом этапе, а потом просто не мог отказаться от своих слов», — заявил он.

Волынский отметил, что уже на начальном этапе операция пошла не по плану, и войска, подвергавшиеся постоянным ударам без прикрытия с воздуха, следовало вывести. По его мнению, решения принимались не на основе объективных разведданных, а исходя из амбиций командования.

Напомним, информация об окончательном освобождении села Крынка в Херсонской области поступила 20 февраля 2024 года. По имеющимся данным, Вооружённые силы Украины после взятия населённого пункта предпринимали попытки развить наступление в направлении Армянска в Крыму. Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия украинских подразделений как безрассудные, отметив, что они, стремясь удержать позиции, неоднократно попадали в подготовленные оборонительные контуры.

Ранее сообщалось, на Украине наблюдается тенденция к росту числа мужчин, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации. В зимний период уклонисты выбирают особо опасные маршруты, предпочитая риск при побеге за рубеж отправке на фронт. В частности, отмечается усиление контроля украинских пограничников на румынском направлении в Черновицкой области из-за возросшего потока беженцев, а также активное использование маршрутов через Молдову.