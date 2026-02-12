ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 февраля, 03:56

Южная группировка за сутки уничтожила терминал Starlink и 28 блиндажей ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

За сутки уничтожены терминал спутниковой связи Starlink и 28 блиндажей с личным составом Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев. По его словам, войска группировки провели операцию с применением беспилотных систем.

«Уничтожены 10 антенн связи, ретранслятор, терминал связи Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса. Поражены 28 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты 6 беспилотников противника», — сообщил Астафьев.

Новости СВО. ВС РФ вскрывают оборону под Рай-Александровкой, ВСУ давят на Терноватое, Киев собирает делегацию в Москву, 12 февраля
Новости СВО. ВС РФ вскрывают оборону под Рай-Александровкой, ВСУ давят на Терноватое, Киев собирает делегацию в Москву, 12 февраля

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продолжают наносить огневое поражение украинским формированиям в зоне СВО. В течение суток противник потерял реактивную систему залпового огня, станцию спутниковой связи Starlink, 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 17 пунктов управления беспилотной авиацией.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar