За сутки уничтожены терминал спутниковой связи Starlink и 28 блиндажей с личным составом Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев. По его словам, войска группировки провели операцию с применением беспилотных систем.

«Уничтожены 10 антенн связи, ретранслятор, терминал связи Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса. Поражены 28 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты 6 беспилотников противника», — сообщил Астафьев.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продолжают наносить огневое поражение украинским формированиям в зоне СВО. В течение суток противник потерял реактивную систему залпового огня, станцию спутниковой связи Starlink, 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 17 пунктов управления беспилотной авиацией.