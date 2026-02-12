Подразделения группировки войск «Восток» продолжают наносить огневое поражение украинским формированиям в зоне СВО. Как сообщил офицер пресс-центра объединения Михаил Герасимов, за прошедшие сутки противник лишился значительного количества техники, включая реактивную систему залпового огня и американскую станцию спутниковой связи Starlink.

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, <…> реактивную систему залпового огня, <…> станцию спутниковой связи Starlink, 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 17 пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал Герасимов.

Ранее военный эксперт, профессор дипакадемии МИД России Александр Артамонов заявил, что ВСУ готовят встречные атаки на Запорожском направлении, чтобы не допустить освобождения Запорожья российскими войсками. По его словам, за Гуляйполем сосредоточены три штурмовые бригады и три полка ВСУ, готовые к прямому столкновению.