ВСУ готовят встречные атаки на Запорожском направлении, чтобы не допустить освобождения Запорожья российскими войсками. Об этом заявил военный эксперт, профессор дипакадемии МИД России Александр Артамонов.

По его словам, до столицы региона остаётся порядка 10–11 километров — дистанция, которая уже позволяет эффективно работать артиллерии. Российские подразделения планомерно взламывают укрепрайоны противника. При этом, по данным эксперта, за Гуляйполем сосредоточены три штурмовые бригады и три полка ВСУ, готовые к прямому столкновению.

«Сейчас для нас на Запорожском направлении ситуация действительно непростая. Вероятно, предстоит встречная атака. То есть лобовое столкновение с обеих сторон. ВСУ явно выразили намерение воевать в этом месте», — пояснил Артамонов.

В эфире радио «Комсомольская правда» профессор подчеркнул: несмотря на сложность ситуации, украинские силы ограничены в манёвре и могут концентрироваться лишь на одном направлении, тогда как российская армия ведёт наступление по всей линии боевого соприкосновения.

Российские войска продолжают планомерно расширять зону контроля в Запорожской области. Ранее группировка «Восток» завершила зачистку около 500 зданий в населённом пункте Зализничное. Как сообщил старший стрелок с позывным Енот, в ходе штурма плотной застройки было уничтожено 15 дронов «Баба-Яга», несколько десятков единиц техники и до роты живой силы противника.